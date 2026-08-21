Meslek Liselerinin 9'uncu sınıflarına 2-4 Eylül'de (her iki tarih dahil) başvuru kabul edilecek.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'nden yapılan açıklamada, başvuru sürecinin; başvurmak isteyen ancak ilk tur başvuru tarihlerinde başvuru yapamayan, başvurmuş olduğu alanda yeterli kontenjan bulunmaması nedeniyle açıkta kalan veya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için açıldığı kaydedildi.

Öğrenciler meslek liselerine, mezun oldukları ortaokullarda 2-4 Eylül'de başvurabilecek, özel okullardan mezun öğrenciler ise meslek liselerine giderek başvuruda bulunabilecek.

Meslek Liselerinin 9'ncu sınıflarına yerleştirilme "Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığındaki esaslara göre gerçekleştirilecek ve öğrenciler öğrenim görmek istedikleri meslek lisesi ile seçecekleri alanları kılavuzda yer alan tablolardaki kapsam bölgelerine göre yapabilecek.

Tercih Kılavuz Kitapçığı ile eğitim verilen alanlar ve okullarla ilgili Alan Tanıtım Kataloğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (www.mebnet.net) veya Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'nün (https://mtod.mebnet.net/) web sitelerinden indirilebilir.

Her öğrenci en az 1 en çok 5 tercih yapabilir. Öğrenciler, tercih ettikleri alan veya okula, diploma dereceleri ve kontenjanlara göre yerleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi (www.mebnet.net) üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve velilere ayrı bilgilendirme yapılmayacak. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin 7-9 Eylül tarihleri arasında okullarına giderek kayıtlarını yapmaları gerekecek.