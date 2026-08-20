Güney Kıbrıs, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İtalya ve Almanya’dan deniz kuvvetlerinin 17 Ağustos pazartesi günü Limasol açıklarında “Cyprus Arrow” isimli küçük çaplı çok uluslu bir tatbikat gerçekleştirdikleri haber verildi.

Tatbikatın Limasol’un güneyindeki deniz bölgesinde icra edildiğini yazan “Philenews” haber sitesi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikatın dost ülkelerle operasyonel iş birliğinin güçlendirilmesi bağlamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tatbikata RMMO deniz komutanlığına ait “IOANNIDIS” açık deniz devriye gemisi, “NIKIFORAS FOKAS” isimli Yunan firkateyni, “PAUL IGNATIUS” Amerikan muhrip gemisi, “CARABINIERE” isimli İtalyan firkateyni ve “BADEN-WÜRTTEMBERG” isimli Alman firkateyninin katıldığı belirtilirken, tatbikat esnasında taktiksel hareketler, ileri manevralar, teknik egzersizler ve iletişim tatbikatları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatta, buna paralel olarak, tatbikata katılan deniz kuvvetleri arasındaki iş birliği ve koordinasyon prosedürlerinin çok uluslu düzeyde denendiği de belirtildi.

- İtalya’yla da tatbikat yapıldı

“Philenews’de” yer alan başka bir haberde ise, aynı gün RMMO deniz komutanlığı ile İtalya deniz kuvvetlerinin, Limasol’un güneyindeki deniz bölgesinde ortak deniz kuvvetleri işbirliği (PASSEX) tatbikatı yaptığı da kaydedildi.

Tatbikatı RMMO komutan yardımcısı, Korgeneral Neofitos Pahulidis’in de denizden takip ettiği belirtilirken, tatbikata RMMO’ya ait açık deniz devriye gemisi “IOANNIDIS” ile EH-101 tipi helikopter taşıyan “CARABINIERE” isimli İtalyan firkateyninin katıldığı ifade edildi.

Tatbikat esnasında iletişim egzersizleri yanı sıra şüpheli bir geminin kimliğinin tespiti ve kontrolü prosedürleri icra edildiği kaydedildi.