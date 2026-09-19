Törene Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri, bazı milletvekilleri, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural bir konuşma yaptı.

-Vural: “Gazilik vatan savunmasının özüdür”

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural törende yaptığı konuşmada, kahraman Türk ulusunun kültüründe kutsal mertebeler arasında bilinen gaziliğin toprakların en temel değeri ve vatan savunmasının özü olduğunu söyledi.

Gazilerin milletin övünç kaynağı vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduklarını söyleyen Vural, “Gazilik istikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından vazgeçmeyi göze alanların göğsüne tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır.” dedi.

Vural, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1021’de Mareşallik ve Gazilik ünvanı verildiğini anımsatarak, bu günün ayrıca Gaziler Günü olarak addedildiğini de dile getirdi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayan Vural, Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinde şehit düşen kahraman Mücahitleri ve Barış Harekatı’nda yaşamını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlıklı ömürler diledi.