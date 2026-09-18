Güney Kıbrıs’ta şubat ayı başlarında görülmeye başlayan ve salgın haline gelen hayvanlardaki Şap hastalığının kontrol altına alındığı, 9 Haziran’dan bugüne yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Politis’in haberine göre Güney Kıbrıs’ta haziran başlarından beri yeni vaka saptanmaması sebebiyle hayvancılığın yeniden organize edilmesini öngören bir plan hazırlandı. Geçen cumartesi günü Rum Bilim Kurulu Başkanı Stavros Malas tarafından sunumu yapılan plan, ilk hayvan besi birimlerinin yılsonundan önce yeniden faaliyete geçirilmesini öngörüyor.

Sunum sırasında, Güney Kıbrıs’ta ilk vakanın tespit edildiği 20 Şubat’tan 5 gün sonra hayvanların aşılanmaya başladığı, 7 Mart’a kadar Larnaka, Mağusa Bölgesi ve Lefkoşa’nın doğusunda hayvan popülasyonunun yüzde 30’unun aşılandığı, karantina uygulaması getirildiği, 80 bin 133 hayvanın itlaf edildiği hatırlatıldı. Haziran ayında vaka sayısının 121’de kalması ve yeni vaka saptanmaması sebebiyle ilk hayvan besi birimlerinin yeniden faaliyete geçirilmeye hazırlanıldığı bilgisi de verildi.