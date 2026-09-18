Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısında, geçen yıla oranla azalma yaşandığı belirtildi.

Bu yıl ağustos ayında, 15 pazardan çoğunda gelişlerde düşüşler yaşandığı da ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak bu yıl ağustos ayında Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısının 581 bin 880 olduğunu yazdı. Ağustos 2025’te ise gelen turist sayısının 602 bin 26 olduğuna dikkat çeken gazete, yüzde 3.3 oranında bir azalma olduğunu belirtti.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde gelen toplam turist sayısının 3 milyon 34 bin 155 olduğunu belirten gazete 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 7’lik düşüşle bu rakamın, 2 milyon 820 bin 649 olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre bu yılın temmuz ayında 582 bin 754 olan turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı ayında 589 bin 116 olarak kaydedildi.

Gazete yine İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak toplam 15 turizm pazarından, başka ülkeler kategorisi de dahil olmak üzere-14’ünde düşüşlerin yaşandığını, sadece 2’sinde artış olduğunu yazdı.

İsrail ve Norveç pazarlarından gelen turistlerde artış yaşandığını yazan gazete ağustos ayında İsrail pazarının, bir yıl önceki aynı aya oranla, yüzde 28.4, Norveç pazarının ise yüzde 1.4 oranında arttığını belirtti.

Habere göre turizm pazarının en büyüğü olan Birleşik Krallık’tan olan gelişler ağustos ayında, 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 8 azaldı.

Almanya’dan gelişler yüzde 6.7; Polonya’dan yüzde 12.5; Fransa’dan yüzde 46 oranında azaldı.

Bu durumda en fazla düşüşün yüzde 46 oranıyla Fransa’dan gelen turistlerde olduğunu yazan gazete Ağustos 2025’te Fransa'dan 15 bin 663 turist geldiğini, 2026 Ağustosta bu rakamın 8 bin 453'e düştüğünü belirtti.

Gazete havayolu koltuk sayısında artış sağlanması amacıyla imzalanan anlaşma nedeniyle 2027 yılında Fransa pazarından önemli bir artışın beklendiğini de yazdı.