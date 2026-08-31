Aksa Enerji, Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi kazasının ardından bir taziye mesajı yayımlayarak yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Şirket tarafından yayımlanan mesajda, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralanan kişilere de acil şifalar temenni edildi.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, çalışmaların en kısa sürede başarıyla tamamlanması ve gemide bulunan diğer kişilerin sağ salim kurtarılması temennisi dile getirildi. Aksa Enerji ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık personelleri ve arama kurtarma çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlara özverili mücadelelerinden ötürü teşekkür ve minnet duygularını iletti.