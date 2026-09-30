Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), dört yaşındaki çocuğun annesinin temizlik yaptığı evin havuzuna düşerek hayatını kaybetmesinin sadece bireysel dikkatsizlik ya da adli vaka olarak ele alınamayacağını belirtti.

Yaşananları “politik bir cinayet” olarak nitelendiren Kedi, çocukları koruyacak kamusal mekanizmaları kurmayan, sosyal hizmetleri yeterli bütçe ve personelle güçlendirmeyen ve kayıt dışı çalışmayı önlemeyen devletin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Kedi, yazılı açıklamasında, ikamet izinsiz annenin çalışmaya giderken çocuğunu yanında götürmek zorunda kaldığını ifade ederek, erişilebilir ve ücretsiz kamusal kreşlerin eksikliğine, kadınların kayıt dışı ve güvencesiz çalışma koşullarına işaret etti.

Serap Kedi, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli kamusal kreşlerin her bölgede yaygınlaştırılmasını, sosyal hizmetlere ayrılan bütçe ve personelin artırılmasını, temizlik, bakım ve ev hizmetlerinde çalışan emekçilerin sosyal güvenceye ve iş güvencesine kavuşturulmasını, sendikasız çalıştırmanın yasaklanmasını ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

-“Bakım sorumluluğu kadınların omzuna bırakılamaz”

Çocuğun bakımının, güvenliğinin ve geçiminin yalnızca annenin sorumluluğu olarak görülemeyeceğini belirten Kedi, babanın sorumluluğunun da sorgulanması gerektiğini söyledi.

Göçmen işçilerin kayıt dışılığa mahkûm edilmemesi ve göçmen kadınların ucuz, güvencesiz emeğin kaynağı hâline getirilmemesi gerektiğini kaydeden Kedi, “Kimsenin hayatta kalmak için çocuğunu, emeğini, bedenini ve hayatını riske atmak zorunda kalmadığı bir düzen istiyoruz ve bunu elde edene kadar susmayacağız.” dedi.