Fileleftheros’un haberine göre Güney Kıbrıs ile İsrail’in savunma ve güvenlik ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmede Ada’daki, İsrail, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki güvenlik durumu ele alındı.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Palmas, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında, Avrupa’nın bütünleşmesini güçlendirme ve AB’nin Doğu Akdeniz’deki bölgesel iş birliği ve stratejik istikrarı ilerletme üzerine odaklanacağını söyledi.

Vasilis Palmas Rum yönetiminin bu çerçevede “İsrail ile karşılıklı ilgi konularında diyaloğu teşvik ederek ve bölgesel barış, istikrar, uluslararası kurallara ve uluslararası hukuka saygıyla iş birliğini derinleştirmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.