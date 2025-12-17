Avrupa ödeneklerinin kötüye kullanılması konusunda Güney Kıbrıs’taki Yolsuzlukla Mücadele Birimi'ne, isimsiz yapılan şikayetin, ön inceleme ardından Avrupa Savcılığına iletilmesine karar verildi.

Politis gazetesi, “Avrupa Ödeneklerinin Kötüye Kullanılması Konusunda-Olay Yolsuzlukla Mücadele Birimi Tarafından İletildi- Avrupa Başsavcılığı Kıbrıslı Yetkiliyi Araştıracak” başlıklı haberinde, Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin, şikayetin, ilgili veri ve gerekli kontrol mekanizmalarına erişimi bulunan ve davayı soruşturmakla yetkili Avrupa Başsavcılığına iletilmesine karar verdiğini yazdı.

Gazete haberinde, Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin, şikayetin anonim yapılması sebebiyle, şikayette bulunan kişileri bilgilendirmek amacıyla açıklamayı da internet sitesi üzerinden yaptığına dikkati çekti.