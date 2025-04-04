KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’taki açıklama ve kutlamaları, özellikle bazı fanatik Rum grupların provokatif eylemlerini kınadı.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in EOKA’nın kuruluş yıl dönümünü “onur günü” ilan etmesini de eleştiren Ömürlü, “Sokaklara asılan EOKA pankartları, Kıbrıs’ı Yunanistan bayrağı içinde göstermeleri ve özellikle Lefkoşa sınırında, Yiğitler Burcu Parkı’nda masum sivillere yönelik taşlı saldırı, hakaret ve tahrikler, Rum tarafındaki zihniyetin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını göstermektedir.” dedi.

Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının, EOKA’nın kanlı tarihini asla unutmayıp, unutturmayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkını yok ederek adayı bir Helen adasına dönüştürmeyi hedefleyen faşist EOKA terör örgütünün 1 Nisan 1955 tarihinde başlattığı silahlı saldırılara değinen Ömürlü, halkın soykırımlara ve göçlere maruz kaldığını belirtti.

EOKA’nın insanlık dışı saldırılarına rağmen kahraman Türk Mukavemet Teşkilatı’nın direnişi ve Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle, Kıbrıs Türk halkı onurunu, toprağını ve Türklüğünü savunduğunu kaydeden Ömürlü, “Bu direnişin bedeli ağır olmuş, nice evlat toprağa verilmiş, ancak Kıbrıs’ın Helen adası olmasına asla izin verilmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Ömürlü, üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen Rum tarafının halen EOKA terör örgütünü övgüyle anması ve bu “utanç verici geçmişi bir kahramanlık destanı gibi” çocuklarına öğretme çabasının Kıbrıs’ta gerçek bir barışın ve çözümün önündeki en büyük engelin bizzat Rum yönetiminin zihniyeti olduğunu açıkça gösterdiğini kaydetti.

Fanatik Rum grupların, sınır hattındaki sivillere taş atıp, küfür ederek ve EOKA lehine sloganlar atarak sergilediği provokatif eylemleri kınayan Ömürlü, “Halkımız, özgürlüğüne, devletine ve Anavatan Türkiye’ye olan bağlılığıyla dimdik durmaya devam edecek, bu tür provokasyonlara boyun eğmeyecektir” dedi.

Uluslararası camiaya, Rum tarafının terörü ve nefreti çocuklara aşılayan bu yaklaşımına sessiz kalmamaları çağrısında bulunan Ömürlü, “Terör örgütlerini meşrulaştıran ve tarihi katliamları ‘mücadele’ olarak sunan bu zihniyetin, Kıbrıs’ta iki halkın barış içinde yan yana yaşamasına engel olduğu açıkça görülmelidir” ifadelerini kullandı.

Ömürlü, “Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır. Ne EOKA ne ENOSİS bu adada bir daha hayat bulamayacaktır. Varlığımız, özgürlüğümüz ve devletimiz kırmızıçizgimizdir.” dedi.