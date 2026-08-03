Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, Karpaz’ı ziyaret edecek kişilere yerel esnafı tercih ederek bölge ekonomisine katkı sağlama çağrısında bulundu.

Borak, yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz genelinde son yıllarda faaliyete geçen konaklama tesislerinin, yeni iş alanları ve üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırdığı mikro işletmelerin, bölgenin kalkınması ve aile ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Yaz aylarında kalıcı veya günübirlik Karpaz’ı ziyaret edecek kişilere seslenen Borak, ziyaretçilerden alışveriş ve hizmet ihtiyaçlarında yerel işletmeleri tercih etmelerini istedi.