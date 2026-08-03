Narenciye Kesim Ekipleri Birliği, ödemelerin eksiksiz yapılmasını talep etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın gereken ödemelerin tamamını yapmadığını savunan birliğin yazılı açıklamasında, “Bizler, ayrıcalık değil; emeğimizin karşılığını ve daha önce verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz.” denildi.

Açıklamada, belirsizliğin sona erdirilmesi, konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması, ödemelerin eksiksiz şekilde tamamlanması ve kamuoyunun yetkililer tarafından bilgilendirilmesi istendi.

Üreticilerin ve sektör çalışanlarının ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığının savunulduğu açıklamada, mağduriyeti kamuoyunun bilgisine getirmek için Cypfruvex önünde basın açıklaması yapıldığı da belirtildi.