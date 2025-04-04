Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarına el koyarak, 43 Milyon Euro değerinde gayrimenkul geliştirip satmak iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Simon Aykut’un oğlu Jack Afik’in, babasının hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunması ve kuralların ihlal edilmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’a yüz milyonlarca Euro değerinde tazminat davası açtığı bildirildi.

Cyprus Mail’in PR Newswire’a dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarına el koymak suçlamasıyla Güney Kıbrıs'ta tutuklanan Simon Aykut'un oğlu Jack Afik, babasının hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunması nedeniyle Rum yönetimine milyonlarca Euro tazminat davası açtı.

Haberde, Jack Afik'in Güney Kıbrıs'ın uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürdüğü ve bu durumun kendisine ekonomik zarar verdiğini iddia ettiği belirtildi. Afik, satış kaybı, mevcut mülk envanterinin zarar görmesi ve itibar kaybı gibi sebeplerle yüz milyonlarca Euro tazminat talep etti.

PR Newswire, Simon Aykut'u "50 yıl önce Türkiye'nin adaya müdahalesinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyine kaçan Kıbrıslı Rum mültecilere ait toprakların yasadışı ticaretini yaptığı iddiasıyla dokuz aydır yargılanmadan genel nüfus hapishanesinde tutulan, 75 yaşında ve kanser hastası bir kişi" olarak tanımladı.

Simon Aykut, 2024 yılı Haziran ayı başında Güney Kıbrıs’ta gözaltına alınmış ve KKTC’deki Rum mallarından 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul geliştirerek satmakla suçlanmıştı. Aykut’un tutukluluk sürecinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda uluslararası hukuk çevrelerinde tartışmalar devam ediyor.