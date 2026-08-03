DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Hama, Selamiye, Humus, Tartus ve Şam’da düzenlenen yükseköğretim etkinliklerinde öğrenci adayları ve ailelerine; üniversitenin programları, burs olanakları, kampüs yaşamı ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Çelik’in Tartus’taki, Kılıç'ın ise Şam’daki yükseköğretim fuarlarında DAÜ’yü temsil ettiği belirtildi.

DAÜ heyeti, Suriye temasları çerçevesinde Arab International University’yi (AIU) ziyaret ederek iki üniversite arasındaki akademik iş birliğinin yeniden geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, 2008’de imzalanan ancak Suriye’deki koşullar nedeniyle kesintiye uğrayan mutabakatın güncellenmesi; öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırmalar, lisansüstü çalışmalarda ortak danışmanlık, bilimsel yayın ve konferanslar düzenlenmesi ele alındı.

-Kılıç

Suriye’deki temasları değerlendiren Kılıç, ülkede yeniden yapılanma ve normalleşme yönünde ilerleme gözlemlediklerini belirtti.

Gençlerin ve ailelerin yükseköğretime gösterdiği yoğun ilginin Suriye’nin geleceği açısından umut verici olduğunu ifade eden Kılıç, DAÜ’nün akademik birikimini paylaşmaya, Suriye’deki üniversitelerle akademik ilişkileri güçlendirmeye ve gençlerin nitelikli yükseköğretime erişimine katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.