Limasol'da bir hafta içinde 5 bombalı saldırı ve bir de kurşunlama olayı yaşandı Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bir hafta içerisinde 5 bombalı saldırı ve bir kurşunlama olayının meydana geldiği, polisin olayları önleme ve sonuçlandırmada yetersiz kaldığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros'un “Limasol'da Kan Davası ve İntikam Döngüsü” başlıklı haberine göre; ardı ardına yaşanan bombalı saldırılar ve ateş açma olayları ile suç faaliyetlerinin yaygınlaşması ile çeteler arası suç dalgası ve hesaplaşmaların yaşandığı 90'lı yıllara dönen Limasol'da halk Rum polisinin etkinliğini sorguluyor. Gazetenin haberinde şunlar kaydedildi:

“Limasol Polis Müdürlüğü alarma geçti ve ek önlemler aldı ancak yeni bir saldırı ihtimalini göz ardı etmiyor. Hafta içerisinde meydana gelen saldırıların birbiri ile bağlantılı olması olasılığını araştıran polisin güvenlik Polis -tkisiZ önlemlerini ve hassas noktalardaki devriyelerini artırmasına rağmen suç unsurlarının “serbestçe ve en küçük bir korku duymadan hareket etmekte olduğuna” işaret edildi.”

“Bazı kişiler arasında yeni bir kan davası ve intikam döngüsü başlamış olması ihtimali Limasol Polis Müdürlüğünün merceği altında” vurgusunu yapan gazete, her şeyin, narkotik polisinin Zakaki'deki bir kafeteryaya yaptığı baskında bir miktar uyuşturucu ve 120 bin euronun üzerinde nakit para ele geçirmesiyle . başladığına dikkat çekti.

Öte yandan Ada'nın her iki yanında resmi veriler de, suç oranına bakıldığında Kuzey Kıbrıs'ın Güney'e kıyasla çok daha güvenli bir ülke olduğunu gösteriyor.

Bunun yanında ülkede kriminal olayların kısa sürede çözülmesi, suçluların tespit edilerek yargı huzuruna çıkarılması, başarılı narkotik operasyonları, trafik güvenliğinin sağlanması gibi konularda KKTC polis teşkilatının başarıları, toplumun da takdirini görüyor.