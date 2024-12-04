Rum polisi, Güney Kıbrıs’ta sahte 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotların tespit edildiğini açıklayarak uyarıda bulundu.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum polisi tarafından dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta sahte 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotların tespit edildiği belirtilerek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Habere göre sahte eurolarda en çok tespit edilen seri numaraları; 5 euro için MB6666888880, 10 euro için MB6666888880 ve PA7497803159, 20 euro için MB6666888880, UC1366259581, SD2034368912, PM125782181 ve 50 euro için ise MB6666888880, FG9252070821, SE1206972964 ve WR6493991575.