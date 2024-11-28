Rum polisinin, UEFA Konferans Ligi çerçevesinde bu akşam GSP’de oynanacak Omonia ile Legia Varşova arasındaki karşılaşma için alarma geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Polonya’dan gelmesi beklenen ve bazılarının tehlikeli olarak addedildiği taraftarlar için Rum polisinin, Polonyalı makamlardan yardım talep ettiğini yazdı.

Talep edilen yardım üzerine Polonyalı polislerin, Güney Kıbrıs’a geleceğini ve Rum polisine yardımcı olacağını yazan gazete karşılaşmanın bu akşam saat 22.00’de oynanacağını belirtti.

Habere göre Rum polisi, karşılaşmanın normal seyri ve taraftarların karşılaşmaya güvenli giriş ve çıkışlarının sağlanması için tüm gerekli tedbirleri aldı.