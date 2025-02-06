Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, polisin, tehdit, komplo kurmak ve yargıya müdahale etmek suçlarından dolayı belirli bir şahsı aradığını yazdılar.

Öte yandan Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, sosyal medya üzerinden yapılan tehdidin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut ile ilgili olduğunu savundu.

Polisin, hakkında tutukluluk emri çıkarılan şahıs hakkında ayrıntı vermediğini yazan gazete, tehdit mesajının gönderildiği internet bağlantısının muhtemelen KKTC’den olduğunu, bu veriler ışığında şüphelinin, Türkiye’de ikamet ettiği de ihtimal dışı bırakılmaksızın, KKTC’de bulunduğunu ileri sürdü.