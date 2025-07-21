20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü sebebiyle bazı Rum öğrenci birliklerinin Metehan (Ayios Demetios) Sınır Kapısı'nın Güney Kıbrıs kontrol noktasında önceki akşamüzeri düzenlediği eyleme Rum polisi biber gazıyla müdahale etti.

“Philenews” ve diğer haber siteleri, Güney Kıbrıs’ta örgütlü “DRASİS-KES” öğrenci birliklerinin önceki gün saat 18.00’da yaptığı eylem nedeniyle Metehan Sınır Kapısı “kısa süreliğine” kapatıldığını yazdı. Haberde, Rum polisi ile öğrenciler arasında arbede yaşandığını ve polisin öğrencilere müdahale ettiği belirtildi. Ayrıca paylaşılan görüntülerde, Rum polisinin eylemcilerin KKTC bayrağını yakmasına engel olduğu da kaydedildi.

“DRASİS-KES” öğrenci birliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise, polisin öğrencilere “ilk olarak hakaret ve küfürlerle ardından da kimyasallarla müdahale ettiği” vurgulandı. Eylem devam ederken yapılan ikinci açıklamada ise “mevcut sistemin müdahalesine karşın mücadeleden vazgeçilmeyeceği" belirtildi.