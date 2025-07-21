Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımlarından biri olan ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy’un sahibi olduğu Girne'deki Elexus Hotel için Güney Kıbrıs’ta dava açıldı.

Rumlar, otelin bulunduğu arazinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek 5.6 milyon Euro tazminat ve mülkün iadesini talep etti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy ile ortakları Mahmut Bozkurt ve Zeynel Bozkurt hakkında, otelin üzerinde kurulu bulunduğu arazinin “Rum mülkü” olduğu iddiasıyla açılan davada; 10 yıl için 5 milyon 623 bin Euro kira, faiz ve dava masrafı talep ediliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine açtığı davalarla tanınan avukat Lellos Demetriadis tarafından yürütülen dava celbindeki ayrıntıya göre, talep edilen tazminatın 10 gün içinde ödenmesi halinde davanın geri çekilebileceği belirtiliyor.

Güney Kıbrıs’taki sözde “Girne Kaza Mahkemesi”ne başvuran dört Kıbrıslı Rum, Elexus Hotel’in inşa edildiği arazinin kendilerine ait olduğunu ileri sürerek, 10 yıllık kira bedeli, faiz ve dava masrafı dahil olmak üzere toplam 5 milyon 623 bin Euro tazminat, ayrıca arazinin boş olarak iadesini talep etti.

Davanın arkasındaki isim ise tanıdık: Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) mülkiyet davaları açmasıyla bilinen hukukçu Lellos Demetriadis.

Elexus’un kurulduğu arazinin mülkiyeti, KKTC devleti ve Vakıflar İdaresi’ne ait. 1975 Nüfus Mübadelesi sonrası Güney’e geçen Rumların terk ettiği mülkler, o tarihten itibaren kamu malı sayıldı ve büyük kısmı eşdeğer sistemiyle Kıbrıslı Türklere, şehit ailelerine, göçmenlere ve yatırımı teşvik amacıyla da iş insanlarına tahsis edildi.

Elexus arazisi de bu çerçevede, turizm yatırımı şartıyla uzun vadeli ve düşük kiralarla tahsis edilen devlet arazilerinden biri. Fakat Rum tarafı, 1974 sonrası oluşan hukuki statüyü tanımadığı gibi, şimdi bu tahsislere dayanan yatırımları da doğrudan hedef almaya başladı.

Son yıllarda Kıbrıs sorununa bağlı en ciddi problem olarak öne çıkan mülkiyette, Rum tarafının yürüttüğü “hukuki baskı” stratejisi yeni bir aşamaya geldi. Güneyde açılan yeni bir dava, sıranın kuzeydeki büyük turizm yatırımlarına geldiğini ortaya koydu. Bugüne kadar ağırlıklı olarak müteahhitlere ve emlakçılara yöneltilen davalardan sonra şimdi 5 yıldızlı bir otelin sahipleri hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Güneydeki “Girne Kaza Mahkemesinde” açılan davada arazinin iadesi talep ediliyor. Ayrıca arazi üzerine otel inşa edilen 2014 yılından günümüze kadar olan dönem için 6 milyon Euro’ya yakın tazminat isteniyor. Celpnamede şu ifadeler kullanılıyor: “Davacılar, mülklerinin davalılar tarafından kullanılmasına hiçbir zaman rıza göstermemişler ve mülklerinin izinsiz zilyetliği, kendi çıkarına kullanımı için davalılardan ve/veya şirketten hiçbir tazminat almamışlardır.”

Elexus’u dava eden Rum ortaklar Myron Nicolatos, Miranda Tanou, Alkis Economides ve Antoniakis Economides. İlgi çekici detaylardan birisi davacılardan Myron Nicolatos’un, eski Rum Yüksek Mahkeme Başkanı olması. Davalılardan Ali Murat Ersoy’un Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi olması da bir başka dikkat çekici nokta. Elexus arazisi normalde otel sahiplerine ait değil. Arazi Vakıflar İdaresi tarafından uzun süreli olarak üç Türkiyeli yatırımcıya kiralandı.