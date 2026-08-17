Larnaka’da cumartesi günü denizde boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki anne hayatını kaybederken, 12 ve 13 yaşındaki iki çocuğunun durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Avrupa uyruklu oldukları belirtilen anne ile iki çocuğu, cumartesi günü saat 18.30 sıralarında yüzmek amacıyla denize girdi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle boğulma tehlikesi geçiren anne ve çocukları için müdahalede bulunuldu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, iki çocuk Makarios Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alındı.

Ailenin üçüncü çocuğunun ise olay sırasında babasıyla birlikte kumsalda bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

-Paralimni’de jet ski ile şişme bot çarpıştı

Öte yandan gazetenin bir diğer haberinde, hafta sonu Paralimni’de meydana gelen deniz kazasında 48 yaşındaki bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Habere göre olay, 17 ve 18 yaşındaki iki gencin kullandığı jet ski ile 48 yaşındaki şahsın ailesiyle birlikte bulunduğu şişme botun çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazanın ardından 48 yaşındaki şahsın ağır yaralandığı, ailede bulunan 7 yaşındaki bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.