Politis ve diğer gazeteler, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT), Rum Merkezi Cezaevi, polis karakolları, Larnaka Havaalanı’ndaki nezarethane ve “Purnara” Mülteci Kampı’ndaki kötü koşullara ilişkin bir rapor hazırladığını, raporda adı geçen kurumlardaki kötü koşulların vurgulandığını yazdı.

Habere göre, raporda; Rum Merkezi Cezaevi’ndeki kötü koşullara değinilerek, mahkumlar arasında şiddet olaylarının yüksek düzeyde olduğu, gardiyanların temel güvenlik koşullarını sağlayamadıkları, 6 metrekareden küçük koğuşlarda kalan mahkum sayısının 4’e kadar çıkabildiği, koğuşların çoğunda tuvalet bulunmadığı ve geceleri mahkumların ortak tuvalet alanlarını kullanmak için hücrelerinden çıkamadıkları ifade edildi.

Çocuk ve gençlerin ise yerlerdeki şiltelerde yatırıldığı, sağlıksız koşullarda barındırıldıkları, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve aktivitelerden yoksun oldukları da belirtilen raporda, merkezi cezaevinin çocuklar için uygun olmaması nedeniyle çocukların uygun yerlere taşınması çağrısında bulunuldu.

Raporda, Rum yetkililerden, uyuşturucu kullanımıyla mücadelede daha etkin adımlar atılması istenirken, “Purnara” Mülteci Kampı'ndaki duruma da değinildi.

Kampın bazı koşullarında 2023 yılından itibaren bazı iyileşmeler görüldüğü ancak bunların yeterli olmadığı belirtilen raporda, aşırı doluluk, sağlık hizmetlerine erişememe ve eşliksiz çocuklar gibi sorunların devam ettiği vurgulandı.