Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, anlaşmanın imzalanmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım teşkil ettiğini yazdı.

Rum Savunma Bakanı Vailis Palmas ile Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Sırbistan Savunma Bakanı Bratislav Gaşiç’in imzaladığı anlaşmayla savunma ve güvenlik alanındaki ortak faaliyetlerin uygulanmasını kolaylaştırmak ve iki ülke iş birliğinin kurumsal çerçevesini güçlendirmek amaçlanıyor.

Gazeteye göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Sırbistan’ın ezelden beridir bölgedeki güvenlik problemleriyle alakalı olarak stratejik güvenin yanı sıra ortak ilkeler ve ortak anlayışa dayanan özlü bir ilişki inşa ettiklerini dile getirdi.

Palmas, Güney Kıbrıs’ın iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirerek ve derinleştirerek daha özlü ve verimli bir iş birliği için çalışmaya devam edeceğini de kaydetti.

Gaşiç’le görüşmesine atıfta bulunarak, bunun iki bakanın üç aydan az bir süre içerisinde yaptığı ikinci görüşme olduğunu ve bunun iki ülke arasındaki yakın iş birliğine işaret ettiğini savunan Palmas, iki ülke halkı arasındaki tarihi bağların istikrarlı bir dostluk ilişkisi, karşılıklı anlayış ve devletlerinin karşılaştığı zorluklara ilişkin ortak görüşle güçlendiğini de savundu.

Görüşme esnasında iki bakanın Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in yanı sıra Sırbistan ve Batı Balkanlar'daki güvenlik durumunu ele aldığını yazan gazete, Palmas’ın Gaşiç’e "Türkiye’nin revizyonist politikası ve artan saldırganlığı" hakkında da bilgi verdi.

Gaşiç ise açıklamasında Sırbistan’ın Güney Kıbrıs’ın karada ve denizdeki toprak bütünlüğüne tam anlamıyla saygı duyduğunu belirterek, barışçıl bir diyalog aracılığıyla çözüm bulunması sürecini de desteklediğini kaydetti.

SOFA anlaşmasını çok önemli bir anlaşma olarak da nitelendiren Gaşiç, bunun iki ülkenin ordularının gelecekteki iş birliğini kolaylaştırdığını savundu. Silahlı kuvvetlerin imkanlarını ve becerilerini geliştirmek hedefiyle önümüzdeki dönemde savunma alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmek için çalışacaklarını kaydeden Gaşiç, özellikle askeri iş birliklerini ve askeri-ekonomik boyutu güçlendireceklerini ifade etti.

Sırbistan’ın Rum Yönetimiyle ilişkilerinin güçlenmesine büyük önem verdiğini de ifade eden Gaşiç, Rum siyasi liderliği ile vatandaşlarına, Kosova’nın bağımsızlığının tek yanlı olarak ilan edilmesini tanımamaya yönelik istikrarlı ve tutarlı tezlerinden dolayı minnettar olduğunu ifade etti .Gaşiç, Sırbistan Cumhuriyeti’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine yönelik önemli desteklerinden ötürü de teşekkürlerini iletti.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Palmas’ın ayrıca Rum kesiminin AB-Sırbistan kurumsal diyaloğunun güçlendirilmesi için mümkün olan her desteği sağlamaya devam edeceği ve AB sürecinde ilerlemesini destekleyeceği konusunda Gaşiç'e güvence verdiğini belirtti.