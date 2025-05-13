Politis ve diğer gazeteler, Rum Meclis Başkanı Dimitriu’nun Budapeşte’de düzenlenen “AB’ın Geleceği” konulu toplantıya katıldığını ve burada yaptığı konuşmada “içerisinde bulunulan dönemin birlik olma ve etkin eylem gerçekleştirme dönemi olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre, Dimitriu, “AB’nin, kendi ilke ve değerlerine dayanan belirli bir stratejik yol haritası çizmesi ve geleceği için birlik içerisinde ortak eylemler icra etmesi gerektiğini” vurguladı.

Dimitriu, toplantı çerçevesinde dün Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic ve Lüksemburg Meclisi Başkanı Claude Wiseler’le temaslar yaptı.