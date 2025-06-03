Hasani’nin Dimitriu’yla görüşmesinde Güney Kıbrıs’ın Arnavutluk’un AB katılım sürecine desteğinden ötürü kendisine teşekkürlerini sunduğunu yazan Fileleftheros, Hasani’nin buna paralel olarak Arnavutluk’un Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararları temelinde çözülmesine dair ilkeli tutumunu teyit ettiğini iletti.

Dimitriyu ise açıklamasında Hasani’nin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlenmesi perspektiflerinin ele alınması fırsatı sunduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelere de değinerek Arnavutluk’un bu husustaki ilkeli tutumundan duyduğu memnuniyeti ortaya koyan Dimitriyu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak temmuz ayında gerçekleştirilecek ikinci genişletilmiş görüşmenin Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik özlü müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açmasını umduğunu da dile getirdi.

Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılması için Türkiye’nin iş birliğinde bulunmasını umduklarını da dile getiren Dimitriyu, bunun ülke, geniş bölge ve Avrupa açısından yararlı olacağını savundu.

Öte yandan AB’ye yönelik katılım sürecinde bugüne kadar kaydettiği ilerlemeden ötürü Arnavutluk’u kutlayan Dimitriyu, Güney Kıbrıs’ın Batı Balkanların Avrupa perspektifine yönelik istikrarlı desteğini de yeniden teyit etti.