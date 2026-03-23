Rum hayvancılar önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyerek eylem yaptı. Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, GSP stadı park yerinde toplanan hayvancıların pankartlar, sloganlar ve sektörlerinin içerisinde bulunduğu durumu sembolize eden siyah tabut ile yürüdüğünü yazdı.

Hayvancılar, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı saray önünde şap hastalığı nedeniyle yapılan zorunlu toplu hayvan itlaflarını protesto etti.

Rum yönetimini, özellikle de Tarım Bakanlığını şap hastalığını yönetememekle ve bilgilendirme yapmamakla suçlayan hayvancılar, “itlafları kabul etmiyoruz, cesetlerimizi çiğnemeleri gerek” sloganı atarak, eylemlerini daha da tırmandıracakları uyarısında bulundu.

Gazete, havancıların saray önünden ayrılırken “mandıralarımıza girmelerine izin vermeyeceğiz. Olan olsun” sloganı atmalarının gerilimin daha da şiddetleneceği mesajını verdiğine dikkat çekti.

Habere göre, hayvancılar, izin alınmadan ağıllarına girilerek denetim ve numune alımı yapılmasına da karşı çıkıyor. Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürlüğü, itlafların durmasının söz konusu olmadığını açıklarken Rum Veteriner Dairesi de denetim ve numune alım prosedürünün şap hastalığının yayılmasını önlemek için şart olduğunu kaydetmesi hayvancıların hayal kırıklığını daha da artırdı.