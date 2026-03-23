Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kumyalı, Mehmetçik ve Ötüken köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, yurttaşların sorunlarını dinleyen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çözüm önerilerini paylaştı.

İncirli, köy ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Biz, kimsenin hakkının yenmediği, halkın hakkının korunduğu, ayrımcılığın olmadığı, insan onuruna yaraşır bir düzen kuracağız” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede ekonomiden sağlığa, eğitimden enerjiye kadar her alanda derinleşen sorunlar olduğunu kaydetti. “Sorunlar artık bir yumak şeklinde büyüyor ve işin içinden çıkılmaz hale geliyor” diyen İncirli, mevcut yönetim anlayışının sorunları çözmek yerine büyüten, halkı çaresizliğe iten ve belirsizlikleri artıran bir noktaya geldiğini savundu.

İncirli, CTP’nin “enkaz siyaseti yapmayan, sorumluluk alan, çözüm üreten” bir anlayışı temsil ettiğini vurgulayarak, Bu ülkenin büyük bir potansiyeli var ve doğru politikalarla bu potansiyeli ortaya çıkaracağız” dedi.

İncirli, memleketin içinde bulunduğu "kötü" tablonun nedeninin unutulmaması gerektiğini belirterek “Biz adaletli ve dürüst olacağız, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim kuracağız” dedi. Halkın payını kimseye yedirmeyen, kaynakları doğru kullanan, zamanında karar üreten ve aldığı kararları topluma açık şekilde anlatan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden İncirli, “Memleketi ve insanını korumak, alım gücünü artırmak, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, yurttaşların yaşadığı zorlukları tek tek ortadan kaldırmak için bu hükümeti kuracağız” şeklinde konuştu.

Toplumda güçlü bir değişim isteği bulunduğunu vurgulayan İncirli, halkın artık yolsuzlukla, hayat pahalılığıyla, kötü yönetimle anılan bir düzeni kabul etmediğini ifade etti. “Halk artık bu kadar kirliliği kaldıramıyor, değişim istiyor. ‘Nereye gidiyor bu memleket? Ne olacak çocuklarımızın torunlarımızın geleceği?’ diye soruyorlar. Değişim artık kaçınılmaz” diyen İncirli, CTP’nin bu değişimin sorumluluğunu almaya hazır olduğunu belirtti.

Ekonomide yaşanan daralma, artan enflasyon, yükselen üretim maliyetleri ve enerji krizine dikkat çeken İncirli, “Önemli olan alım gücüdür, insanların o parayla ne alabildiğidir” diyerek, üretimi destekleyen, maliyetleri düşüren ve hayat pahalılığını önlemeye odaklı bir ekonomi politikası izleyeceklerini ifade etti.

İncirli, “Üreticinin emeklerinin karşılığını aldığı, üretirken keyif aldığı memleket hayaliyle bu yola çıktık” şeklinde konuştu.

Hükümetin halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını, siyasi çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini öne süren İncirli, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için CTP’nin gerekli mekanizmaları kuracağını belirterek, devlet gelirlerinin artırılacağını ve bu kaynakların da sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel alanlarda halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.