Orta Doğu’daki gelişmelerin dün Strasburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) toplantısında ele alındığı, Rum milletvekillerinin konuşmalarında ise farklı görüşler ortaya koydukları bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum AP milletvekillerinin Orta Doğu’daki savaş konusunda farklı görüşler taşıdıklarını ve bunu AP toplantısında da ortaya koyduklarını yazdılar.

DİSİ Milletvekili Mihalis Hacipandelas, AB’nin Güney Kıbrıs’a yönelik desteğinden ötürü teşekkürlerini dile getirirken Yunanistan, İspanya, Hollanda ve diğer dost ülkelere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

AKEL Milletvekili Yorgos Yeorgiu ise konuşmasında, AB’nin Güney Kıbrıs’a yardımlarının kurumsal değil tekli bazda gerçekleştirildiğini belirterek, “AB yine güçlü bir şekilde yoktu. Demokrasi ve barışa şans tanıyın.” ifadelerini kullandı.

DİKO milletvekili Kostas Mavridis ise konuşmasında, Türkiye’nin 6 F-16 savaş uçağını KKTC’de konuşlandırdığını belirterek, AB Komisyonu Başkanı’nın bu konuya değinmemesine dikkat çekti.

Bağımsız Milletvekili Fidias Panayotu ise, AB’nin uluslararası hukuku umursamadığını, uluslararası hukuku istediği zaman uyguladığını belirterek, İran’a saldırıları sebebiyle neden ABD ve İsrail’in kınanmadığı sorusunu gündeme taşıdı.