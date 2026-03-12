Güney Kıbrıs'ın yabancı askerlerin üssü haline gelmesini sert sözlerle eleştiren ve Yunanistan'dan gelen askeri yardımı reddeden Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Giorgos Frangos, 'ölüm tehditleri' alınca, yaptığı paylaşım için özür diledi.

Frangos, 'Yunan askerleri geldi, Kuzey Kıbrıs'ı alalım' yorumları üzerine sert bir açıklama yapmıştı. Frangos, ''Ordu kaşarları, küçük Yunanlılar'' demişti.

Rum gazeteci bu paylaşımı sonrasında ciddi tehditler almıştı. Rum hükümetine yakın isimler Frangos'u “vatan haini” ilan etmişti. Bazı yorumlarda, 'kellesi alınmalı' ifadeleri kullanılmıştı.

Edinilen bilgilere göre Frangos, 'bir saldırı olabileceği endişesi' nedeniyle ailesi ve yakın dostlarının isteği üzerine özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı.

Frangos, tartışmalı paylaşımıyla amacının, "Silah gücüyle köleleştirilmiş topraklarımızı geri alabiliriz." iddiasında bulunan "birkaç kibirli davranışı" eleştirmek olduğunu belirtti.

Frangos, ''Bazı kibirli davranışları eleştirmek istedim; bunlar ‘şimdi silahların gücüyle köleleştirilmiş (KKTC) toprağımızı geri alabiliriz’ diyorlardı. Kullandığım sert ifadelerle birçok kişinin duygularını incittiysem üzgünüm. Bu niyetim değildi'' dedi.

Frangos, 4 Mart’taki paylaşımında, Yunan uçak ve gemilerinin Kıbrıs'a gelişine verilen tepkilerle ilgili olarak şunları yazmıştı:

"Askeri soytarılar, Yunanlar, etekli Yunanlar, milliyetçi soytarılar, sakinleşin, rahatlayın. Coşkunuz vahşi, mantıksız, heteroseksüel aydınlanmış ve bulutlarla dolu. Karaya çıkın. Ateş düşkünleri, ateşten heyecanlanmayın. Aklınızı başınıza toplayın."