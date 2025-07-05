Politis “Sadece Son Beş Yılda 43 Bin Öğrenci Psikolog Ziyaret Etti” başlıklı haberinde Mihailidu’nun, DİSİ Milletvekili Yorgos Karulas’ın ilgili sorusuna verdiği cevaplardan, bugün orta eğitimdeki öğrencilerin psikolojik destek ihtiyacındaki "endişe verici artış eğiliminin ortaya çıktığına" dikkat çekti.

Psikolojik destek için eğitim psikoloğuna gönderilenlerin önemli oranı şiddet veya suç davranışıyla ilgili olduğunu söyleyen Mihailidu, bu öğrencilerin çoğuna "ciddi duygusal zorluk tanısı" konulduğuna işaret etti.

Gazete, Mihailidu’yu kaynak göstererek 2019-2020 eğitim yılında Eğitim Psikolojisi Şubesi’ne gönderilen öğrenci sayısı 7 bin 229 iken bu sayının 2021-2022 döneminde 8 bin 480’e, 2022-2023 döneminde 9 bin 316’ya ve 2023-2024 döneminde 10 bin 598’e yükseldiğini aktardı.