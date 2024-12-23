Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde Türkiye’ye ilişkin yer alan ifadelerin Rum hükümetinde memnunlukla karşılandığını yazdı.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti için kritik olan konuların bildirgede yer aldığı” iddia edilerek “Türkiye’ye güçlü bir siyasi mesaj verildiği” savunuldu.

Açıklamada; “Konseyin bildirgesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki ilerlemenin, Türkiye’nin Kıbrıs kökenli yükümlülüklerini yerine getirmesine ve Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olduğu vurgusunun yapıldığı” iddia edilirken “Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözümün bulunması amacıyla müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilkeleri temelinde, yeniden başlamasına ihtiyaç olduğunun belirtildiği” ifade edildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında; “bildirgede, Türkiye’nin Maraş’taki eylemlerinin AB tarafından kınandığı ve hemen geri çekilmelerinin istendiği” iddiasında da bulunularak, bu ifadelerin bildirgede yer alan “olumlu” unsurlardan biri olduğu savunuldu.

Türkiye’nin sonuç bildirgesine sert tepki gösterdiği hatırlatılarak, AB kurumlarının liderliklerinin ve AB üyesi ülkelerin sonuç bildirgesinde dile getirilen tezlerinin Türkiye’ye verilmiş en net yanıt olduğu iddia edildi.