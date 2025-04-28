Fileleftheros gazetesi, bu yılın ilk aylarında polisin yürüttüğü dört soruşturma çerçevesinde çıkarılan yakalama kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından "düşürüldüğünü" ve bunun da, polis soruşturmalarını sekteye uğrattığını yazdı.

Gazete, bu kararların “şaka gibi” bir gerekçeyle iptal edildiğini kaydederek, Yüksek Mahkeme'deki yargıçların raporlarda silinmesi gereken bir kelimeyi silmeyi unuttuklarını, soruşturma memurlarının da bunu fark etmediklerini ve böylelikle bu davaların düştüğünü belirtti.

Bu davalardaki şüphelilerin avukatlarının Yüksek Mahkeme’ye başvurduklarını yazan gazete, Yüksek Mahkeme’nin de şüpheliler lehinde karar vermek durumunda kaldığını ve yakalama kararlarının iptaline hükmettiğini kaydetti.

Gazete, bu durumun soruşturmaların ciddi şekilde etkilenmesine yol açtığına işaret ederken, Angelidis'in devreye girdiğini ve böyle bir hatanın tekrarlanmaması için gerekli mercilere mektup yazarak uyarıda bulunduğunu yazdı.