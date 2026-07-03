Rum Başkanlık Sarayı’nda bir alanın helikopter pisti olarak düzenlendiği ve dün Rum polisine ait helikopterle ilk deneme uçuşunun gerçekleştirildiği haber verildi.

Haravgi’nin fotoğraf destekli haberinde, bu düzenlemenin, Rum polisinin hizmet olanaklarını artırmak amacıyla yapıldığını yazdı.

Habere göre, başkanlık korumaları ve helikopter personeli, Rum polisine ait “Ahilleas” isimli helikopterle dün 5 dakikalık deneme uçuşunda bölgede keşif yaptı.

Gazete habere “Başkan, başkanlık seçimleri ışığı altında, helikopterle Kıbrıs’ın tamamında köyleri ve dağları dolaşarak kampanyasını yapabilir” yorumunu ekledi.