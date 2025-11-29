Fileleftheros Türkiye’nin aksine Güney Kıbrıs’ın 1,2 milyar euroluk silahlanma programını, Rum şirketlerin yüzde 15 katılım zorunluluğu getirerek onayladığı bilgisini verdi.

Habere göre Avrupa Komisyonu sözcüsü, AB üyesi devletlere verilen SAFE çerçevesindeki ulusal planlarını sunma tarihinin yarın (30 Kasım) dolacağını hatırlatarak cuma gününe kadar, Türkiye ve Güney Kore’nin planlarını sunmadığı, hangi noktada olunduğunun belki pazartesi günü açıklanabileceğini söyledi.

Sözcü, Türkiye ve Güney Kore’nin başvurularını aldığını ancak ulusal programları konusunda “bu iki ülkenin süre hitamı olan pazar gününe yetişemeyeceğini doğrulayabilirim-bunu söylerken riske de girmiyorum. Tabii çok geç.” ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün, Stavrovuni’deki “Stelios Mavrommatis” komando kampında yeni komandolara berelerinin dağıtım töreninde yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nun geçen perşembe günü SAFE çerçevesindeki 1,2 milyar euroluk silahlanma programını onayladığını açıkladı

Rum silahlanma programının, AB’nin üçüncü ülkelerden olası teçhizat satın alımıyla ilgili Rum şirketlerin en az yüzde 15 katılım şartı getirilerek onaylandığını açıklayan Hristodulidis , “Bu önlem, Milli Muhafız Ordusu’nun ihtiyaçlarına cevap verebilecek Kıbrıs şirketleriyle ilgilidir ve Kıbrıs’ın caydırıcılık gücünün güçlendirilmesi stratejisinin parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Rum savunma sanayinin çok umut verici olduğunu ve daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, halen Rum yönetiminin ABD’nin silahlanma programına dahil edilme fırsatını değerlendirmek için ABD ile yürüttükleri istişarelerin ileri aşamada bulunduğunu söyledi. Hristodulidis, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü” ve Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü” de dahil Baf ve Limasol’daki askeri altyapıları geliştirmekte oldukları bilgisini de verdi.

Alithia haberi “Süre Bitiyor ve Türkiye SAFE Dışında Kalıyor” başlığıyla aktardı.