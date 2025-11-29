Politis gazetesi, “Taşınmaz Mal Komisyonu Tarafından Milyonlarca Euro Alan Göçmenleri Tespit Ettiler-İşgal Altındaki Topraklardaki Satışlarla İlgili Vergilendiriliyorlar—İşgal Altındaki Topraklardaki Satışlar İçin Göçmenler Vergi Dairesinin Kıskacında” başlıklı haberinde, KKTC’de büyük miktarda taşınmaz mala sahip Kıbrıslı Rumların, taşınmaz mallarını Taşınmaz Mal Komisyonu’na satmalarının ardından Vergi Dairesi’ne “takıldıklarını” yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Vergi Dairesinin, çeşitli araçları ve bilgi kaynaklarını kullanarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan satışlardan dolayı milyonlarca euro alan Kıbrıslı Rum göçmenleri tespit ettiğini ve ilgili gelirlerin vergilendirilmesini ileriye götürdüğünü belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ilgili tazminat ödemelerini banka kurumları aracılığıyla yaptığını belirten gazet,e KKTC’de bulunan ve Kıbrıslı Rum avukatlarla iş birliği içerisinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruları sunan hukuk bürosunun, Kıbrıslı Rum göçmenlere yönelik bilgi rehberine göre, tazminat ödemelerinin başvuru sahibinin tercih ettiği bir banka hesabına yapıldığını yazdı.

Βu nedenden dolayı paraların yabancı bir banka hesabına yatırılmaması halinde, denetim makamı olan Rum Merkez Bankası’na da bilgi verildiğini yazan gazete, Kuzey’deki yeteri kadar hukuk bürosunun, Güney Kıbrıs’taki hukuk büroları ile iş birliği yaparak Taşınmaz Mal Komisyonu’na yönelik başvuruları ileriye götürdüğünü, hatta internet sayfalarında, Kuzey’e geçemeyenler ya da hiç geçmeyenler için, sınır kapılarında hukuk bürolarının çalışanları tarafından alınmalarının sağlandığına dair bilgilerin de yer aldığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca taşınmaz mallarını satan Kıbrıslı Rumların, bu satışlardan dolayı Rum Tapu Dairesine bilgi vermediğini, buna bağlı olarak bu taşınmazların yasal hak sahipleri olarak görüldüklerine de dikkati çekerken bunun da; ellerindeki tapuları, zaten sattıkları taşınmaz malı ipotek vererek, Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu aracılığıyla düşük faizli kredi almayı sağlamak amacıyla kullanabilecekleri anlamını taşıdığını yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Taşınmaz Mal Komisyon’nun internet sitesine dayanarak 21 Kasım 2025 tarihine kadar Kıbrıslı Rumlar tarafından 8 bin 428 başvuru yapıldığını, bunlardan 2 bin 144’nin incelenip karara bağlandığını da belirtti.

Habere göre Komisyon tarafından toplam 591 milyon 200 bin 892 sterlin veya 673 milyon 969 bin 16 euro tazminat ödendi.