Fileleftheros gazetesi “Dört Kıbrıslı Rum AP Milletvekili Güçlerini Birleştiriyor” başlıklı haberinde yarın Strazburg’da Kıbrıs sorunu konulu bir tartışma gerçekleştirileceğini ve bu çabanın arkasında 3 farklı siyasi gruba mensup dört Kıbrıslı Rum AP milletvekilinin bulunduğunu kaydetti.

“Renew Europe” isimli siyasi grubun da bu çabada Rum AP milletvekilleriyle birlikte olduğunu yazan gazete, ELAM’ın AP’deki milletvekili Geadis Geadi’nin ise bu ortak çabada bir kez daha yer almadığını ve Geadis’in iş birliğinde bulunmamakla kalmayıp DİSİ, AKEL ve DİKO partilerini kamuoyunda eleştirdiğini belirtti.

Rum AP milletvekillerinin başlangıçtaki niyetinin Avrupa Parlamentosu'ndan bir karar metni çıkarmak olduğunu ancak başkanlığın böyle bir şeyin gerekli denge ve mutabakatı sağlamayacağına hükmettiğini yazan gazete, sonuç olarak AP Genel Kurulu'nda yalnızca Kıbrıs sorunuyla ilgili bir tartışma gerçekleştirilmesinin tercih edildiğini ekledi.