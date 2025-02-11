Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Direktörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, son yıllarda ruh sağlığı sorunlarının giderek arttığını belirterek, "2021 yılında Covid-19 pandemisinin ardından ikinci bir pandemi olarak ruhsal sıkıntı ve depresyon dalgası yaşandı" dedi.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik, sosyal, savaş travmaları, göç ve pandemi gibi sorunların Kuzey Kıbrıs’ı da doğrudan etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Çakıcı, 2023-2024 yılları arasında ruhsal daralma vakalarında ciddi bir artış gözlemlendiğini vurguladı.

"Pandemi bile bu kadar zarar vermedi" diyen Çakıcı, özellikle intihar vakalarındaki yükselişe dikkat çekti.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Direktörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Çakıcı, pandemi sonrası insanlarda gelecek kaygısının arttığını ve intihar girişimlerinin çoğaldığına işaret ederek, “Ayrıca kapanma döneminin ardından alkol ve uyuşturucu kullanımında da büyük bir artış yaşandı" dedi.

Dünya genelinde yaşanan krizlerin de insanların ruh sağlığını olumsuz etkilediğine vurgu yapan Çakıcı, “Rusya-Ukrayna savaşında yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Gazze’de on binlerce insan öldü ve İsrail’in saldırıları devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, ruhsal sağlığı derinden etkileyen unsurlar” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte birçok kişinin yaşama karşı umudunu kaybettiğini söyleyen Çakıcı, kliniklere başvuruların arttığını, insanların çaresizlik içinde ağlayarak, “Lütfen beni kurtar, beni düzelt” diyerek adeta yalvardığının altını çizdi.

“KIBRIS’TA RUH SAĞLIĞI SORUNLARI ARTIYOR”

Özellikle Kıbrıs’ta ruhsal sağlık sorunlarının giderek arttığını belirten Prof. Dr. Çakıcı, "Eskiden dört kişiden biri ruh sağlığı uzmanına ihtiyaç duyarken, şimdi bu oran dört kişiden üçe yükseldi" dedi.

Kıbrıs’ta alkol tüketiminin yaygın olduğunu hatırlatan Çakıcı, bazı insanların ruhsal sorunlarını alkol ile bastırmaya çalıştığını ancak bunun bir çözüm olmadığını, aksine sorunun derinleşmesine neden olduğunu ifade etti.

Spor yaparak rahatlamaya çalışanların da bulunduğuna dikkat çeken Çakıcı, bu kişilerin bazılarının bunu aşırıya kaçırarak kendilerine zarar verdiğini anlattı.

“ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI”

Özellikle okul çağındaki çocukların stres altında olduğunu belirten Çakıcı, "İmtihan stresi ve aile içi tartışmalar çocukları olumsuz etkiliyor” dedi.

Çakıcı, ailelerin, çocuklarının gireceği imtihan öncesinde “Biz de bütün gece uyumadık, çok heyecanlıyız” gibi sözler kullandığını, bunun çocuklar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Çakıcı, çocukları böyle dönemlerde rahatlatmak gerektiğine dikkat çekerek, onlara daha iyi destek olunması gerektiğini dile getirdi.

“SİYASETİ BIRAKTIM, MESLEĞİME ODAKLANDIM”

Siyasi arenadan çekildiğini ve artık mesleğine odaklandığını belirten Çakıcı, "Siyasette artık yokum, olmayı da düşünmüyorum” dedi.

Kendisini yakından tanıyan insanların “Siyasete geri dön, muhalefetin sana ihtiyacı var” gibi sözler sarf ettiğini ve bundan gurur duyduğuna vurgu yapan Çakıcı, mesleğimle ilgili yeterince yoğunluk çektiğini ve bu nedenle siyaseti şu anda geride bıraktığını vurguladı.