Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karavelioğlu, ekonomideki yavaşlamanın Sosyal Sigortalar üzerindeki orta ve uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, çalışan sayısındaki düşüşün devam etmesi halinde sistemin yeniden açık verme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Karavelioğlu, Temmuz 2026 itibarıyla Sosyal Sigortalar’a 141 bin kişiden prim kesildiğini, yaklaşık 48 bin kişiye ise maaş ödendiğini ifade etti. Bir yıl içerisinde özel sektörde çalışan sayısının yaklaşık 7 bin kişi azaldığını kaydeden Karavelioğlu, piyasada iade çek oranlarının arttığını, ekonominin yavaşladığını ve inşaat sektörünün durma noktasına geldiğini savundu.

Aktüeryal dengenin korunması açısından üç çalışanın bir sigortalının maaşını karşılamasının ideal olduğunu belirten Karavelioğlu, mevcut ekonomik görünümün özel sektörde çalışan sayısındaki düşüşün devam edebileceğine işaret ettiğini söyledi.

Karavelioğlu, bugünkü ekonomik kararların etkilerinin orta ve uzun vadede ortaya çıktığını vurgulayarak şu soruyu gündeme getirdi:

“3-4 yıl içerisinde çalışan sayısı hızla düştüğünde ve Sosyal Sigortalar 7-8 yıl önce olduğu gibi yeniden açık vermeye başladığında ne yapacaksınız? Borç mu alacaksınız?