Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIB-TES) Başkanı Himmet Turgut, TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’a yazdığı 6 sayfalık dilekçede, Kıbrıs Türk eğitim sistemindeki “din kültürü” derslerinin az olduğu konusunda şikayette bulundu.

Kıbrıs'ın kuzeyinde öğretmenlik yaparken, ülkemizdeki özel ve kamu okullarını listeleyip, bu okullarda kaç saat din eğitimi verildiğini raporlayan Himmet Turgut, TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'dan bu konuda yardım istedi.

Himmet Turgut raporunda "Kıbrıs eğitim sistemi çok dinsiz. Öğretmenler din derslerinin çoğalmasını engelliyorlar. 4 yaşındaki çocuklara da din kursu vermeliyiz, anavatanımız bize yardımcı olsun.” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIB-TES) Başkanı Himmet Turgut’un, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz‘a yazdığı şikayet mektubuyla ilgili konuştu. Turgut’a “hadsiz” diyen Çavuşoğlu, mektup hakkında hukuki inceleme yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu şunları söyledi;

“Himmet Bey hadsizlik yaptı, onun böyle bir hakkı yok.

Ben Nazım Çavuşoğlu olarak 2010 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi münhalini ilan eden kişiyim. Okullarda din kurslarının verilmesi gerektiğini savunan, yaz kurslarını açmış kişiyim. İlahiyatın Türkçe bölümünü, ortaokulunu da açan kişiyim. Ben sendikalarla savaşan Bakanım.

Buradaki İlahiyat dersi hocalarını almaya çalışan kişiyim. 5 yıl alınmamasının sebebi başka bir şeydi. Bunu da o kişi biliyor.

“HİMMET HOCA BİZE DİN ÖĞRETEMEZ”

Bu yıl da almaya başladık çok şükür. Ben okullarda din dersini zorunlu hale getiren ilgili bakanım. Bize Himmet hocanın din öğretecek durumu yoktur.

Burası müslüman bir ülkedir. Burada insanların dinini öğrenmesini sağlamak zorundayız biz. Yoksa merdiven altı yerlerde öğrenmeye başlarlar.

Okullarda her türlü eğitimden sorumlu yer Eğitim Bakanlığı’dır.

Bakanlık din dersini de üstlenmek zorundadır. Biz din hocalarımızı da tamamlamaya başladık. Atatürk Öğret

men Akademisi’nde (AÖA) yetişen öğretmenlerin de din bilgilerini artırmak adına zorunlu din dersi koyduk onlara da.

Biz tam donanımlı şekilde gelecek nesilleri yetiştirmek için yola çıktık.

Himmet hoca TC’ye mektup yazacağına gelip bizimle vaktini geçirseydi daha fazla bilgi alırdı. Doğru yapan biziz, bazı insanlar halen daha Kıbrıs’ta alışkanlık haline getirilmiş, ‘Kıbrıs’taki yöneticileri dikkate almayalım, bunlar dine imana inanmaz’ gibi algı yaratmaya çalışıyor. Buna çok tepkiliyim.

Biz bu konuda zaaf yaratmadık, zaafları ortadan kaldırdık. Benim Himmet hocadan öğrenecek bir şeyim yoktur.

4 yaşındaki çocuklara din kursu verilmesi konusuna katılmam, bunu eğitim bilimcilerin söylemesi gerekiyor, kendi Bakanını başka yerlere şikayet edenlerin değil.

Himmet hocanın yazdığı mektubu soruşturma açabilmek için incelettiriyorum. Kendi şahsi olarak yazmadı, sendika olarak yazdı, işin o tarafını incelettiriyorum”