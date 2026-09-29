Başbakanlık, gemi faciası ardından hafta sonu ulaşılan naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığı belirtilerek, kimlik tespiti yapılabilmesi için DNA çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Başbakanlık açıklaması şöyle:

“Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yapılan DNA çalışmaları tamamlandı.

Naaşlardan birinin henüz 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu belirlendi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaları devletimizin tüm imkanları kullanılarak sürdürülüyor.

Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz.”