Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, afet riski altındaki yapıların dönüşümüne ilişkin yasa çalışmalarına belediyelerin de dahil edilmesinin önemini vurguladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ile Mimarlar Odası’nda bir araya geldi.

Görüşmede, afet riski altındaki yapıların dönüşümü hakkındaki yasa çalışmaları ile Lefkoşa’nın kentsel gelişimi ele alındı.

- Sanayi Bölgesi ve Fuar Alanı gündemde

Harmancı, görüşmede, Sanayi Bölgesi’nin kapsamlı biçimde yeniden ele alınması ve dönüştürülmesinin belediyenin gündeminde olduğunu belirterek, konuyu ilgili kurumlarla değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Geçmişte kentin gelişme stratejisinde önemli bir yer tutan Devlet Fuar Alanı’nın bugün büyük ölçüde atıl durumda olduğunu ifade eden Harmancı, geniş ölçekli bir kamusal kullanım alanı olarak yeniden kente kazandırılabileceğini ifade etti.

Harmancı, afet riski altındaki konut alanlarının yanı sıra Sanayi Bölgesi ve Devlet Fuar Alanı gibi geniş ölçekli alanların yeniden değerlendirilmesine yönelik süreçlerde belediyelerin doğal ve sürekli paydaş olması gerektiğini kaydetti.

LTB’nin gelecek dönemde de bu konulardaki çalışmaları takip edeceğini ve tartışmalara aktif biçimde dahil olacağını belirten Harmancı, "Başkent Lefkoşa İmar Planı" hazırlanırken belediyenin ilettiği görüşler doğrultusunda planda değişiklikler yapıldığını anımsattı.

Mimarlar Odası Başkanı Olguner de toplantıda, yasa hazırlık süreci hakkında Harmancı’ya bilgi verdi. Olguner, toplantıda dile getirilen konuları yasanın hazırlanmasından sorumlu komisyona sunacağını söyledi.