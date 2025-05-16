Rus milyarder Roman Abramoviç’in “Blue Ocean” isimli şirketiyle ilgili skandalın Güney Kıbrıs’ta tartışma yarattığı belirtildi.

Politis gazetesi “Abramoviç’in Blue Ocean İsimli Şirketi Fırtınalar Kopardı- Devlete 14 Milyon Euro KDV Borcu Varken Söz Konusu Şirketin Kaydı Silindi” başlığıyla yer verdiği ve diğer gazetelerde de geniş bir şekilde yer alan haberinde, Roman Abramoviç’e ait olan “Blue Ocean” şirketiyle ilgili konunun dün Rum Meclisi Denetim Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.

Hukuk dairesinden bir temsilcinin de toplantıda yer aldığını ve hukuk dairesi temsilcisinin konuyla ilgili sorulara yanıt verememesinin ciddi tepkilere ve toplantının yarıda kesilmesine neden olduğunu kaydeden gazete, hukuk dairesi temsilcisinin meclisin yetkili komitesine sorulan soruları kaydedip daha sonra bunlara yazılı olarak cevap vereceğini söylediğini iletti.

Bu durumun ise milletvekillerinin şiddetli tepkisine ve toplantının yarıda kesilmesine neden olduğunu kaydeden gazete, merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan Abramoviç’le ilgili söz konusu şirketin 14 milyon Euro’luk vergi borcunu ödemeden 2024 yılında feshedildiğini ve hukuk dairesinin de bundan önceden haberi olduğunu ifade etti.

Hukuk Dairesi temsilcisiyle ilgili tepkiler ve toplantının yarıda kesilip ertelenmesiyle ilgili kararın ardından konuyla ilgili izahatta bulunması için bizzat Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis’in toplantıya çağrılmasına karar verildiğini ifade eden gazete, İrini Haralambidu ve Aleksandra Attalidu isimli milletvekillerinin ise hukuk dairesini meselenin önemini azalttıkları ve şeffaflık eksiliğinden ötürü suçladıklarını iletti.

Konunun tartışılmasına Rum Başsavcısı ile konuyu ele alan çalışanların katılımıyla iki hafta içerisinde devam edileceğini yazan gazete, toplantı esnasında ortaya konulan bilgilere dayanarak Abramoviç’e ait “Blue Ocean” şirketinin KDV ödenmemesiyle ilgili olarak 2010 yılından bu yana denetlendiğini, konunun idari mahkemeye gittiğini ve mahkemenin de 2018 yılında şirketin itirazlarını reddettiğini kaydetti.

Rum Yüksek Mahkemesi'nin şirketin feshedilmesinden hemen önce kararı onayladığını yazan gazete, Attalidu’nun maliye bakanlığından hiçbir zaman bu borçların akıbetiyle ilgili olarak resmi bir yanıt alamadığını söylediğini de aktardı.

Öte yandan, Almanya’nın da konuyla ilgili araştırma yaptığını ifade eden Attalidu, Almanya’nın, Rum makamlarını Güney Kıbrıs’ta Abramoviç’in Blue Ocean şirketi aracılığıyla 280 milyon Euro geçirdiği, 160 milyon Euro’luk da işletme gideri beyan ettiği bir saadet zinciri kurulduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Şirkete 14 milyon Euro’luk KDV borcu konulmasının ardından ise 2013 yılında Abramoviç’e yönelik müdahalelerin başladığını kaydeden gazete, Attalidu’nun konuyla ilgili açıklamasında vatandaşların 10 bin Euro’luk borç yüzünden hapse atıldığını, Abramoviç’in ise 14 milyon Euro’luk borcunu hiç ödemediğini söylediğini ekledi.

Alithia da konuyla ilgili haberinde Abramoviç’e ait şirketin feshedilmesinin yasadışı bir şekilde gerçekleştiğini, çünkü bunun gerçekleşmesi için ilk önce şirketin Rum Yönetimine yönelik bütün borçlarını ödemesi gerektiğini yazdı.