Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

Okan Buruk'un teknik direktörlük arayışında olan Roma'dan teklif aldığı öne sürüldü.

ROMA, OKAN BURUK'UN KAPISINI ÇALDI

TuttoMercato'da yer alan habere göre; Roma, teknik direktörlük görevi için VincenzoMontella ve ClaudioRanieri'den önce Okan Buruk ile görüştü.

Okan Buruk ise Galatasaray’dan ayrılmak istemediği için teklifi reddetti.

Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Daniele De Rossi'nin ardından IvanJuric'le de yollarını ayıran Roma'da teknik direktörlük için son olarak ClaudioRanieri'nin ismi gündeme gelmişti.