Japon futbolcu KazuyoshiMiura. Gelecek yıl 58 yaşına girecek olan yaşayan efsane, 40'ıncı profesyonel sezonuna dönmeyi planlıyor.

Japonya'nın Kyodo haber ajansı, bu hafta "Kral Kazu" lakaplı efsanenin, gelecek sezon da dördüncü lig takımı AtleticoSuzuka'da forma giymeyi planladığını bildirdi.

Japon forvetMiura, dünyanın en yaşlı aktif profesyonel futbolcusu olarak kabul ediliyor.

57 yaşındaki sporcu, 89 maçta 55 gol atarak 1990'lı yıllarda Japonya Milli Takımı'nın yıldızı olmuştu.

İlk maçına 1986'da Brezilyalı yıldız Pelé'nin ünlendirdiği takım olan Santos ile çıkan Miura, ayrıca İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz'de profesyonel olarak forma giydi.