Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin düzenlediği Alagadi Fest dün tamamlandı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden verilen bilgiye göre 3’ncü Alagadi Fest’in açılışı Alagadi sahilinde yer aldı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok açılış konuşmasında, “Bu yıl 'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Alagadi Festivali'nde sadece yerli halkımızın değil, adamızı vatan kabul eden birçok ülkeden yabancı dostlarımızın kültürleriyle de tanışıyoruz. Farklı kültürler burada kaynaşıyor, ortak değerlerimiz bir araya geliyor. Bugün sahne alacak sanatçılarımız, dans gösterilerimiz ve halk danslarımızla festivalimize coşkulu anlar yaşatacağız. Çünkü biliyoruz ki; kültür ve sanat varsa, birlik de vardır, gelecek de vardır.” dedi.

Festival çerçevesinde Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Grup Otantik, Sirtaki Dans Ekibi, Murat Mermer, Mustafa Ceceli ve Işın Karaca sahne aldı.