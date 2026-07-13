Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) tank filosunu modernize etme konusunun “büyük baş ağrısı haline geldiği” ve ordunun envanterindeki Rus yapımı T80U tanklarının yerine alternatif aradığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini “Milli Muhafız Ordusu’nda Tanklar Yazılıp Yazılıp Siliniyor… Yunanistan’dan İkinci El Leopard’lar Heyecanlandırmadı, İsrail Merkava’ları İçin Yine Dinlemede” başlıklı haberinde RMMO ve Rum Savunma Bakanlığı’nın önlerindeki seçeneklerin üstünü ya yüksek maliyet ya da teslimat tarihi sebebiyle birer birer çizdiğini yazdı.

Habere göre AB üyesi ülkelerden satın alımı maddi açıdan avantajlı görmeyen Rum yönetimi şu anda, tank satın alımını AB’nin SAFE programına dahil etme perspektifiyle meşgul olmuyor.

RMMO’dan bir heyetin Yunanistan’ın ikinci el Leopard 1A5 tanklarını yerinde incelediği ancak bu tankların alınmasını tavsiye etmediği belirtilen haberde bu nedenle Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO kurmaylıklarının, çıkış yolu olarak gördüğü, Gazze saldırıları yüzünden İsrail’in vermekten vazgeçtiği Merkava tanklarına yöneldiğine işaret edildi.

Gazete Rum yönetiminin, daha fazla bekleyemeyeceği için, İsrail çözümüne yöneldiğini ve Tel Aviv’in, Merkava satışına yeşil ışık yakmasını sağlamak için siyasi düzeyde girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Gazete Rum Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak Güney Kıbrıs’ın, 2026’da yapacağı “savunma” harcamalarının 624 milyon euroyu (GSYİH’nin yüzde 1,65’i) ulaşacağını, önümüzdeki yıllarda da GSYİH’sinin yüzde 2’sine çıkarmayı hedeflediğini yazdı.

Habere göre SAFE programından payına düşen 1,2 milyar euronun 177 milyon euroluk bölümünü alan Güney Kıbrıs geriye kalan bölümü kriterleri yerine getirmesi şartıyla yılda iki doz olarak alabilecek. SAFE’den alınan 177 milyon euro mühimmat, hava filosundaki eksikleri tamamlamak için Fransa’dan iki H145M saldırı helikopteri ve füze alımı için harcanacak.

2020’den itibaren Mistral III alımını tamamlayan RMMO Exocet alımlarında da aynı yolu izliyor. Fransız Airbus şirketinin de katılımıyla MBDA tarafından üretilmesi planlanan beşinci nesil Akeron MP tanksavar sistemi de edindi. Sistemin, tanksavar füzeleriyle donatılarak tank imha edici haline getirilecek Fransız Arquus şirketinin 12 taktik (hafif zırhlı) Sherpa araçlarından ibaret olduğu kaydedildi.

RMMO’nun, halen öz kaynaklarla edinilmiş sistemlerinin H145M saldırı helikopterleri ve Barak MX füze kalkanı olduğu da kaydedildi.