Hürmüz Boğazı’nda Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisi saldırıya uğradı. Gemide çıkan yangın ve makine dairesindeki ağır hasar nedeniyle gemi seyrine devam edemez hale gelirken, bir mürettebatın kayıp olduğu bildirildi.

Güney basınına yansıyan haberlere göre olay Hürmüz Boğazı’nda seyreden Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisine yönelik İran saldırısıyla başladı. Haberde, saldırının ardından ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

Haberde, Orta Doğu’dan sorumlu Amerikan askeri komutanlığının, saldırının “İslam Devrim Muhafızları’nın Kıbrıs bayraklı konteyner gemisine yönelik açık saldırısı” sonrasında başladığını duyurduğu aktarıldı. Aynı açıklamada geminin Gulf Navigation Holding’e ait olduğu ve adının Galaxy olduğu bilgisine yer verildi.

Amerikan askeri makamlarının verdiği bilgiye göre gemide bir mürettebat kayıp, gemi ise çıkan yangın ve makine dairesinde oluşan ciddi hasar nedeniyle yoluna devam edemiyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de gelişmelerin ardından İran’ın “kötü bir tercih yaptığını” söylediği bildirildi.

Gelişme, Kıbrıs bayrağı taşıyan bir ticari geminin bölgedeki sıcak çatışmanın doğrudan hedeflerinden biri haline gelmesi nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Olay, yalnızca Körfez’deki askeri gerilimi değil, Kıbrıs’ın denizcilik sicilini ve bölgesel güvenlik risklerini de yeniden gündeme taşıdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamasına göre, bu saldırının ardından ABD güçlerinin İran’a karşı bu hafta içerisindeki üçüncü saldırı dalgasını başlattığını duyurdu.

ABD tarafından yapılan açıklamada, operasyonların İran’ın sivil denizcilere ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladığı savunuldu.

Amerikan güçlerinin, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri noktalarına yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İRAN: GEMİ UYARILARA UYMADI

İran Donanması ise olayla ilgili farklı bir açıklama yaptı.

İran tarafı, geminin “onaylanmamış bir rota” üzerinden Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığını ve konum bilgisini gösteren transponder sistemini kapattığını öne sürdü.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, geminin yapılan uyarılara uymamasının ardından seyir füzesiyle vurulduğunu bildirdi.

