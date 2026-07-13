AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, geçen çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) üye devletleri büyükelçileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yaklaşan yeni girişimiyle ilgili senaryolar konusunda "endişesini ortaya koydu”

Stefanu, AKEL’in Kıbrıs müzakerelerinin, o zamana kadar sağlanan tüm görüş birlikleri muhafaza edilerek ve üzerinde mutabakata varılan meselelere “yeni fikirler” dahil edilmesine dair her türlü çaba reddedilerek, 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine dair istikrarlı tezini yinelediğini kaydetti.

Stefanu, AKEL’in koşulsuz bir şekilde, BM Genel Sekreterinin yeni bir girişim üstlenmesinden yana olduğunu da dile getirdi.

AKEL açısından çıkmazın uzamasının, yeniden birleşme perspektifinin aleyhinde çalışan bir konu olduğunu da ifade eden Stefanu, çözüm için acele ettiklerini, zamanın geçmesinin çözüm sağlanması olasılığını zorlaştırdığını savundu.