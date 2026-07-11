Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in önceki gün AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine dair Rum sözcünün açıklamalarını aktardı.

Gazete haberi “Almadan Vermiyor – Erdoğan Costa ve Ursula’yı Yorgunluk Sebebiyle Bıraktı – ‘Hediyeler’ İstedi ve Yorgunum Dedi – Erdoğan Costa ve Ursula’ya İlk Önce AB’den Almak İstediğini ve Sonra Kıbrıs Sorununda Vereceğini Net Şekilde Söyledi” başlıklarıyla manşet ve iç sayfalarından geniş şekilde verdi. Haberde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Costa ve Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşmede, ilk olarak AB’nin adım atması gerektiğini, bunun akabinde Kıbrıs sorununda adım atılacağını net biçimde söylediğini iddia etti.

Gazete, Erdoğan’ın bu ifadeyi söyledikten sonra yorgun olduğunu belirterek görüşmeyi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a devrederek Costa ve Von der Leyen’i şaşkınlık içerisinde bıraktığını yazdı. Haberde yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kıbrıs sorununa yönelik çözüm çabaları ve 5+1 konferansın yapılması konusunun nasıl ilerleyeceği ile ilgili soru işaretlerinin doğduğu yorumunda bulundu.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Hristodulidis’in önceki gün Costa ve Von der Leyen’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Costa ve Von der Leyen’in Hristodulidis’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirilen görüşme ve temasları hakkında bilgi verdiklerini belirten gazete Letimbiotis’in ise açıklamasında, Costa ve Von der Leyen’in Türkiye’ye “ilerleme görmek istediği unsurların Kıbrıs sorunuyla ilişkili olduğu mesajını verdiklerini” söylediğini aktardı.

Letimbiotis, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’nin Kıbrıs sorununda yapıcı ve kararlı bir iyi niyet ortaya koyması gerektiğini öne sürerek AB üyesi ülkelerin ve AB yetkililerinin görüşlerinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yanıtının ne olduğuna dair bir soruya karşılık ise Letimbiotis, “elde edilen bilgilerin AB ile Türkiye arasında her düzeyde temasın ve iletişimin devam edeceği şeklinde olduğu” yanıtını verdi.