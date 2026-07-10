İsrail’in Güney Kıbrıs’ta, ileri teknoloji hassas tarım teknolojilerini deneyeceği ve teşhir edeceği örnek bir tarımsal alan oluşturmak istediği, Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğin de bu yöndeki perspektifleri araştırdığı haber verildi.

Politis “İsrail: Kıbrıs Aracılığıyla Akıllı Tarım” başlıklı haberinde, kurulması planlanan örnek tarımsal alanın deneme, eğitim ve teknoloji aktarımı platformu olmasının istendiği, böylece Güney Kıbrıs’ın ileri teknoloji tarımsal çözümlerinin, Avrupa piyasalarına ulaştırma kapısı olacağını yazdı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün düzenlenen bir etkinlikte, “Tarım Alanında Kıbrıs-İsrail İş Birliği Perspsktifleri” raporunun sunulduğunu kaydeden gazeteye göre, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki tarım iş birliğinin inovasyon ve teknoloji aracılığıyla güçlendirilmesi olanaklarını araştıran rapor, İsrail Büyükelçiliği hesabına “Filagrotiki” isimli şirket tarafından hazırlandı.

Filagrotiki şirketi Müdürü Savvas Maliotis Politis’a yaptığı açıklamada, “İsrail’in Güney Kıbrıs’ı, Avrupa ve Akdeniz’den ilgilenen çiftçilerin gidip bilgi alabilmesi için bölgesel akıllı tarım teknolojileri (Yazılımlar, yer sensörleri, IHA’lar, uydu fotoğrafları) kapısı haline getirmek istediğini” söyledi.